У шубі, комбінезоні і волохатих чоботах: Сіара в образі ляльки Барбі з’явилася на параді до Дня подяки

Сіара / © Getty Images

Сіара взяла участь у параді Macy’s, який відбувся у Нью-Йорку з нагоди Дня подяки.

Артиска з’явилася там в образі ляльки Барбі — вся в рожевому. Вона мала гарний і стрункий вигляд.

На ній була об’ємна вкорочена шуба з блискавкою, комбінезон з блискавкою і тканинним поясом в тон та волохаті високі чоботи.

Аутфіт Сіара доповнила укладанням із локонами та макіяжем із рожевими тінями і коричневим блиском. На шию вона нанесла шимер, щоб блистіла.

Нагадаємо, Сіара на галавечорі Baby2Baby 2025 у Голлівуді постала у чорній шкіряній сукні міді без бретельок, з пікантним декольте і високим розрізом до стегна.