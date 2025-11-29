ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У шубі, комбінезоні і волохатих чоботах: Сіара в образі ляльки Барбі з’явилася на параді до Дня подяки

Артистка привернула увагу своїм гламурним луком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара

Сіара / © Getty Images

Сіара взяла участь у параді Macy’s, який відбувся у Нью-Йорку з нагоди Дня подяки.

Артиска з’явилася там в образі ляльки Барбі — вся в рожевому. Вона мала гарний і стрункий вигляд.

На ній була об’ємна вкорочена шуба з блискавкою, комбінезон з блискавкою і тканинним поясом в тон та волохаті високі чоботи.

Сіара / © Getty Images

Сіара / © Getty Images

Аутфіт Сіара доповнила укладанням із локонами та макіяжем із рожевими тінями і коричневим блиском. На шию вона нанесла шимер, щоб блистіла.

Нагадаємо, Сіара на галавечорі Baby2Baby 2025 у Голлівуді постала у чорній шкіряній сукні міді без бретельок, з пікантним декольте і високим розрізом до стегна.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie