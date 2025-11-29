- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
У шубі, комбінезоні і волохатих чоботах: Сіара в образі ляльки Барбі з’явилася на параді до Дня подяки
Артистка привернула увагу своїм гламурним луком.
Сіара взяла участь у параді Macy’s, який відбувся у Нью-Йорку з нагоди Дня подяки.
Артиска з’явилася там в образі ляльки Барбі — вся в рожевому. Вона мала гарний і стрункий вигляд.
На ній була об’ємна вкорочена шуба з блискавкою, комбінезон з блискавкою і тканинним поясом в тон та волохаті високі чоботи.
Аутфіт Сіара доповнила укладанням із локонами та макіяжем із рожевими тінями і коричневим блиском. На шию вона нанесла шимер, щоб блистіла.
Нагадаємо, Сіара на галавечорі Baby2Baby 2025 у Голлівуді постала у чорній шкіряній сукні міді без бретельок, з пікантним декольте і високим розрізом до стегна.