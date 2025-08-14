ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
381
2 хв

У шубі на голе тіло: топмодель Ізабель Гулар приміряла сміливий образ

Дівчина любить демонструвати свою ідеальну фігуру.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

40-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Ізабель Гулар - стала головною зіркою промокампанії нової колекції американського бренду LaQuan Smith. У своєму Instagram модель показала перші кадри в образах сезону осінь-зима 2025.

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

Ізабель позувала в чорно-білій шубі з принтом «гусяча лапка», яку вона одягла на голе тіло. Свій сміливий образ вона доповнила лаковими ботфортами на шпильках. Волосся моделі було зібране в пучок, а біля обличчя випущене одне пасмо. Макіяж Ізабель зробили з акцентом на очі.

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

Також вона приміряла комплект, що складався з кроптопа з довгими рукавами, мініспідниці та чобіт, з таким же принтом.

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

Фігура Гулар має приголомшливий вигляд — це результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися щодня протягом години, незважаючи на те, наскільки завантаженим є її день. Серед спортивних вправ бразилійка виокремлює бічну планку з обертаннями, скручування в планці й присідання з еспандером. Також Гулар полюбляє практикувати йогу та часто демонструє у фотоблозі свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар похизувалася стрункими ногами на благодійному балу. Вона відвідала amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно пройшов у рамках Каннського кінофестивалю в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Його метою є допомога організаціям, що борються зі СНІДом.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Перед фотокамерами бразилійка постала в розкішному образі. На ній була червона сукня максі без бретельок, з напіввідкритою спиною, драпіруванням і невеликим шлейфом з кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Zuhair Murad.

