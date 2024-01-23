У шубі та білому вбранні: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Парижі

Американська суперзірка Дженніфер Лопес прилетіла до Франції, щоб відвідати Тиждень високої моди, який стартував у Парижі. Вранці, 22 січня, Лопес сяяла на показі Модного дому Schiaparelli, під час якого бренд презентував публіці колекцію весна-літо 2024.

Потім Дженніфер помітили ввечері, коли вона виходила з бутика бренду розташованого в центрі Парижа. На співачці та акторці була об'ємна вкорочена світла шуба зі штучного хутра, яку вона поєднала з білою майкою та широкими штанами.

Також вона тримала в руці невелику білу сумку від Schiaparelli і була взута в туфлі на платформі від Andrea Wazen, але вони не потрапили в кадр.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Також артистка одягла ефектні прикраси від Messika із золотом та діамантами, та стильні сонцезахисні окуляри від Bottega Veneta. Волосся вона зібрала у високу зачіску випустивши кілька пасем, які обрамляли її обличчя, а також зробила яскравий макіяж. Ця зачіска дала зрозуміти, що волосся Лопес у каре не відрізала, а, мабуть, просто одягла перуку на показ вранці.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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