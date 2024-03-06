У шубі та діамантах: Джорджина Родрігес відвела дітей до Діснейленду

Багатодітна мати багато часу проводить зі своїми дітьми.
30-річна модель, інфлуенсер та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – одразу після відвідин Паризького тижня моди, в рамках якого вона вийшла на подіум на показі Vetements, вирушила з дітьми до Діснейленду.
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Для такої дитячої екскурсії дівчина обрала гламурний образ. Вона одягла шубу з натурального хутра, напівпрозорий топ та чорні шкіряні мінішорти, а доповнила образ однієї зі своїх численних розкішних сумок – чорною Hermes Birkin, та прикрасами з діамантами.
Судячи з фото, діти – Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео та донька Алана – залишилися задоволеними, вони фотографували з героями мультфільмів Диснея і коміксів. А сама Джорджина навіть приміряла корону принцеси та обруч із бантом та вушками Мінні-Маус.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес позувала в корсеті з пишним декольте та спортивних штанях.
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