У шубі та комбінезоні з торочкою: Гвен Стефані з'явилася на червоній доріжці в незвичайному луку

На заході співачка продемонструвала два образи.
54-річна американська співачка Гвен Стефані відвідала музичний фестиваль iHeartRadio 2024, який выдбувся у Лас-Вегасі. На червону доріжку вона вийшла у креативному вбранні.
На співачці був білий комбінезон із прозорими вставками тканини та довгою торочкою, яку вона носила у поєднанні з об'ємною шубою з пір'я, трендового кольору вершкового масла. Також Гвен доповнила вбрання ковбойськими чоботями на високих підборах, прикрашених білими заклепками.
Волосся вона зібрала у високий довгий хвіст і зробила свій улюблений яскравий макіяж із червоною помадою на губах, яка вже стала її візитівкою.
Потім Стефані виступила на сцені у рожевому костюмі з картатими вставками, який був прикрашений стразами, вирізами та чорною сіткою.
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