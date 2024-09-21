У шубі та комбінезоні з торочкою: Гвен Стефані з'явилася на червоній доріжці в незвичайному луку

54-річна американська співачка Гвен Стефані відвідала музичний фестиваль iHeartRadio 2024, який выдбувся у Лас-Вегасі. На червону доріжку вона вийшла у креативному вбранні.

На співачці був білий комбінезон із прозорими вставками тканини та довгою торочкою, яку вона носила у поєднанні з об'ємною шубою з пір'я, трендового кольору вершкового масла. Також Гвен доповнила вбрання ковбойськими чоботями на високих підборах, прикрашених білими заклепками.

Волосся вона зібрала у високий довгий хвіст і зробила свій улюблений яскравий макіяж із червоною помадою на губах, яка вже стала її візитівкою.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Потім Стефані виступила на сцені у рожевому костюмі з картатими вставками, який був прикрашений стразами, вирізами та чорною сіткою.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

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