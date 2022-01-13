У шубі та кросівках: Нікі Гілтон-Ротшильд вийшла на прогулянку з дочкою

У шубі та кросівках: Нікі Гілтон-Ротшильд вийшла на прогулянку з дочкою

38-річна Нікі Гілтон-Ротшильд потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли гуляла з однією зі своїх дочок.

Сестра Періс Гілтон була одягнена в тепле хутряне пальто, схоже на шубу зі штучного хутра від Max Mara, одне зі своїх улюблених, яке часто одягає у прохолодну погоду. Під пальтом Нікі одягла лосини, чорну кофту та взула бежеві кросівки. В руках у Нікі була невелика чорна сумка на короткій ручці, а на обличчі – сонцезахисні окуляри.

Нікі Гілтон-Ротшильд із дочкою / Getty Images

Її дочка була в рожевому спортивному костюмі, кросівках та короткій білій куртці та в сонцезахисних окулярах на обличчі. Нікі тримала її за руку, коли вони йшли дорогою.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

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