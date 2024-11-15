У шубі та мініспідниці: 55-річна співачка Гвен Стефані потрапила під приціл папараці у стильному луку

Виконавиця таких відомих хітів як Just a Girl та Don't Speak любить бунтарський стиль у вбраннях і часто з ним експериментує.

Співачка Гвен Стефані просто не змінюється, адже у свої 55 років вона має розкішний вигляд.

Під час появи на вулиці в Нью-Йорку, де вранці у неї відбувалися знімання, Гвен продемонструвала вбрання у чорній мініспідниці з деніму, яку носила у поєднанні із сітчастими колготками та білою футболкою.

Також свій лук відома білявка доповнила короткою пухнастою шубою, сонцезахисними окулярами та безліччю прикрас. Волосся Гвен було оригінально підстрижене, але швидше за все, вона одягла перуку.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Цей її вихід на публіку стався наступного дня після знімань у ранковому шоу Today. Там вона і виступила. На співачці була об'ємна сукня з безліччю рюшів, яку вона носила з чоботями.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Також Гвен дала невелике інтерв'ю, в якому розповіла про те, як вона сподівається, що її музика вплине на світ, і в чому сенс її життя.

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