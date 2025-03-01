У шубі та прозорій сукні: Наомі Кемпбелл позувала в ефектному вбранні на фотоколлі

Британська супермодель Наомі Кемпбелл взяла участь у фотоколі вечері Acqua Fiuggi & Vogue Italia, яка проводилася в межах Тижня моди в Мілані, де різні бренди демонстрували гостям жіночий одяг на сезон осінь-зима 2025-2026.

54-річна супермодель 90-х обрала для цієї появи вбрання від бренду Dolce & Gabbana, яке включало прозору сукню в білизняному стилі, довгу білу шубу і туфлі на підборах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Доповнила образ Наомі сумкою, безліччю розкішних прикрас, серед яких був гламурний чокер на шиї, а також зачіска з довгим волоссям, зібраним у високий хвіст.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Ця поява Кемпбелл на світському заході відбулася після того, як вона феєрично закрила показ бренду Dsquared2, який презентував колекцію жіночого одягу осінь-зима 2025-2026. Наомі продефілювала тоді у шкіряному боді та з об'ємною зачіскою.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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