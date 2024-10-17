У шубі та шкіряній спідниці з розрізом: Кара Делевінь відвідала відкриття магазину Burberry

Об'ємна шуба з екохутра — один з трендів цієї осені і Кара продемонструвала, як можна стилізувати цю річ.
32-річна модель та акторка Кара Делевінь продемонструвала свою любов до гарного вбрання. Зірка з'явилася на відкритті магазину бренду Burberry у Нью-Йорку.
Кара одягла на цей світський захід довгу чорну вільну спідницю з поясом та розрізом, яку носила у поєднанні з бежевою водолазкою та вкороченою шубою.
Також Делєвінь взула чорні черевики, в руці вона тримала невелику стильну сумку з довгою ручкою. Волосся модель уклала у хвилі і зробила легкий макіяж.
Цей захід вона відвідала лише через кілька тижнів після того, як сяяла на модних шоу в Парижі. Модель тоді вийшла на подіум бренд Miu Miu, який представив колекцію весна-літо 2025.
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