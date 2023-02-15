У шубі та угах: Джей Ло у незвичному луку приїхала на тренування

Дженніфер Лопес не ігнорує розклад своїх танцювальних тренувань та сумлінно їх відвідує.

53-річна зірка знову потрапила під приціл фотографів дорогою до зали в Лос-Анджелесі. Так-так у День закоханих Джей Ло обрала спершу потренуватися, а потім сходити на побачення з чоловіком.

Лопес мала кумедний вигляд в об'ємній шубі зі штучного хутра та в темно-бордових легінсах. Взута зірка була в теплі уггі, але невже в Лос-Анджелесі так холодно? Волосся Джей Ло зібрала у високий гладкий пучок, одягла традиційно великі окуляри зі світлим склом і трохи зробила макіяж. Приблизно такий вигляд у повсякденному житті і має Дженніфер Лопес. Впізнали б на вулиці, якби зустріли?

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У лютому Джей Ло дуже активно відвідує тренування, вже кілька разів її фотографували папараці дорогою до зали.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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