У шубі та з сумкою Birkin: гламурна Кім Кардашян зводила сина на баскетбол

Попри те, що Кім мешкає в Лос-Анджелесі, де досить тепло, вона зробила несподіваний вибір верхнього одягу.

Американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян відвідала разом зі своїм сином Сейнтом баскетбольний матч, який відбувся між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Голден Стейт Ворріорз".

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На гру вона знову прийшла у трендовому образі Mob Wife (дружина мафіозі), оскільки поєднала шкіряні штани з білою футболкою та гостроносими чоботями. Також Кім додала до вбрання чорну довгу шубу – головний атрибут подібного стилю.

У руці у зірки була дуже дорога та ексклюзивна сумка коричневого кольору Birkin від Hermes.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила, зробила улюблений макіяж у коричневій гамі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Також цю гру відвідали Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек. Пара сиділа в першому ряду і пильно стежила за усім, що відбувалось. Зазначимо, що, попри те, що Бен зазвичай залишається в тіні Лопес, цього разу він привернув особливу увагу, оскільки вперше за тривалий час зголив свою бороду. Тепер актора та режисера було просто не впізнати.

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