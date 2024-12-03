У шубі, величезному капелюсі і з декольте: Ріанна вийшла на червону доріжку в оригінальному образі

Вона відвідала цю гламурну подію зі своїм коханим — репером A$AP Rocky, який одягнувся набагато скромніше за свою супутницю.

Співачка Ріанна привернула увагу на церемонії Fashion Awards, яка відбулася в Лондоні. Коли вона вийшла на червону доріжку, то справила справжній фурор.

Ріанна любить креативний одяг, і цього разу обрала вбрання від відомого бренду Christian Lacroix. На ній був вінтажний костюм із колекції осінь-зима 2002 – бірюзова шуба з асиметричним подолом та величезний капелюх.

Задню частину вбрання доповнювала чорна напівпрозора мереживна тканина з бісером та лелытками, а під шубою співачка носила чорний корсет, який підкреслював її бюст. Цей гламурний образ Ріанна також доповнила високими шкіряними рукавичками та гламурними туфлями з камінням. Звичайно ж вона не з'являється без прикрас, тому і цього разу прикрасила шию безліччю діамантів.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Також вінтажне вбрання від Christian Lacroix на цей захід одягла Мона Патель — підприємниця та філантропка індійського походження з Флориди, яка зарекомендувала свій гарний смак та креатив у вищому суспільстві завдяки моді. Мона Патель з'явилася на Fashion Awards у вінтажному вбранні з метеликами.

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