У шубі з пір'я та з сумкою-серцем: Леоні Ганне продемонструвала стильний лук на Тижні високої моди

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне відвідала Тиждень високої моди в Парижі, де відомі бренди демонстрували публіці свої колекції от кутюр на сезон весна-літо 2025 року.

Дівчину помітили дорогою на шоу бренду Elie Saab. Леоні була того дня в одязі чорного кольору, який розбавила яскравими аксесуарами. Зокрема Ганне одягла прозорий топ у поєднанні з бюстгальтером від Dolce & Gabbana, коротку шкіряну спідницю та об'ємну шубу від бренду Elie Saab з колекції осінь-зима 2024, яка була виконана з пір'я та штучного хутра.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Образ цей вона доповнила аксесуарами трендового бордового відтінку: лаковими чоботами, культовою сумкою-серцем від Alaia, а також високими рукавичками Dries Van Noten. Подібні кольорові рукавички стали дуже популярними і активно увірвалися в головні тренди холодного сезону 2025 року.

Волосся Леоні зібрала у високу зачіску з пасмами, які спадали на її обличчя, і зробила макіяж. Раніше на Тижні моди вона носила схожу зачіску з вбранням від Georges Chakra — срібною сукнею з декольте до пупка і довгим шлейфом, яка мала просто надзвичайний вигляд. Свій лук вона тоді доповнила молочною сумкою від Hermes.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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