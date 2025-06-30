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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
878
Час на прочитання
1 хв

У шифоновій сукні з квітковим принтом: Сідні Свіні одягла гарне вбрання від Dolce & Gabbana

Акторку Сідні Свіні помітили папараці на вулиці у Венеції, коли вона прогулювалася стародавнім італійським містом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Дівчина була в компанії відомої моделі Карлі Клос, яка зараз вагітна третьою дитиною. Але якщо Карлі одягла білу коротку лляну сукню і кардиган, то Сідні обрала яскравіший образ з італійською естетикою.

Акторка одягла сукню міді з шифону від бренду Dolce & Gabbana. Вбрання було в гарний квітковий принт, з гумкою на талії та глибоким декольте. Доповнила вбрання Сідні сумкою від Dolce & Gabbana чорного кольору, окулярами від Alexander McQueen та мюлями від Prada червоного кольору.

Сідні Свіні на прогулянці у Венеції / © Getty Images

Сідні Свіні на прогулянці у Венеції / © Getty Images

У такому образі акторка сходила до бару Harry’s наступного дня після весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, яке тривало у Венеції три дні. Новоспечені чоловік і дружина також з’явилися того дня в цьому закладі — Лорен була щасливою і гарною в чорній мінісукні, солом’яному капелюшку та з сумкою Hermès Kelly у руці.

Лорен Санчес і Джеф Безос у Венеції / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос у Венеції / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
878
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