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- Шоу-бізнес
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У шифоновій сукні з квітковим принтом: Сідні Свіні одягла гарне вбрання від Dolce & Gabbana
Акторку Сідні Свіні помітили папараці на вулиці у Венеції, коли вона прогулювалася стародавнім італійським містом.
Дівчина була в компанії відомої моделі Карлі Клос, яка зараз вагітна третьою дитиною. Але якщо Карлі одягла білу коротку лляну сукню і кардиган, то Сідні обрала яскравіший образ з італійською естетикою.
Акторка одягла сукню міді з шифону від бренду Dolce & Gabbana. Вбрання було в гарний квітковий принт, з гумкою на талії та глибоким декольте. Доповнила вбрання Сідні сумкою від Dolce & Gabbana чорного кольору, окулярами від Alexander McQueen та мюлями від Prada червоного кольору.
У такому образі акторка сходила до бару Harry’s наступного дня після весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, яке тривало у Венеції три дні. Новоспечені чоловік і дружина також з’явилися того дня в цьому закладі — Лорен була щасливою і гарною в чорній мінісукні, солом’яному капелюшку та з сумкою Hermès Kelly у руці.