У силіконовому корсеті та сукні з ланцюгів: Шакіра приміряла пікантні образи

47-річна колумбійська співачка Шакіра стала головною зіркою нового випуску іспанської редакції журналу GQ. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в пікантному прозорому силіконовому корсеті Amplituda Design у вигляді рук, які прикривають її груди.

Також стилісти підібрали для співачки та інші сміливі образи: лаковий бордовий корсет Starcat з мініспідницею, сукню, що складається з бантів різних розмірів від Viktor & Rolf, а також сукню з ланцюгів від Dilara Findikoglu.

В інтерв'ю журналу Шакіра розповіла про свій новий альбом, а також про розлучення зі своїм коханим та батьком її дітей – футболістом Жераром Піке, з яким вони були у стосунках 11 років, а причиною їхнього розриву стала його зрада.

"Було нелегко визнати всю вразливість, яку я відчувала в той час, коли писала цей альбом, а потім оголити її. Протягом багатьох місяців після розлучення я мовчала, намагаючись почати сумувати, але не могла по-справжньому це робити, доки не почала писати музику. То був мій спосіб лікування. І продовжує ним бути. Горе – це процес нелінійний. Він сповнений підйомів і падінь", - поділилася співачка.

"Тепер я можу робити все, що хочу, я чудово проводжу час на самоті", — каже Шакіра про розлучення з коханим.

Нагадаємо, раніше ефектна Шакіра у боді Chanel з'явилася на обкладинці легендарного журналу.

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