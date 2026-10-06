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- Шоу-бізнес
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У сім’ї Бекхемів поповнення: Круз і його кохана завели собаку
Сім’я Бекхемів поповнилася ще одним чотирилапим улюбленцем.
21-річний Круз Бекхем та його дівчина, 30-річна співачка й модель Джекі Апостел, завели собаку, якій дали ім’я Сенді. Радісною новиною вони поділилися у своїх акаунтах в Instagram.
На фото вони всі разом позували на ліжку. Судячи зі знімків, це собака породи лабрадор.
А ще Сенді сфотографували у своєму ліжечку.
Зазначимо, Круз зустрічається з Джекі Апостел з 2024 року. Дівчина родом із Бразилії, вона займається музикою та виступає під сценічним ім’ям. Пара регулярно з’являється разом на світських заходах і ділиться спільними фотографіями в соціальних мережах.
Сім’я Бекхемів давно відома своєю любов’ю до тварин. У них живуть чотири собаки — Olive, Fig, Sage та Simba. Три улюбленці належать до породи кокер-спанієль, а ще один — кокапу, популярна гібридна порода, що поєднує риси кокер-спанієля та пуделя.