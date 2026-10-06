У сім’ї Бекхемів поповнення: Круз і його кохана завели собаку

Круз Бекхем і Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel

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21-річний Круз Бекхем та його дівчина, 30-річна співачка й модель Джекі Апостел, завели собаку, якій дали ім’я Сенді. Радісною новиною вони поділилися у своїх акаунтах в Instagram.

На фото вони всі разом позували на ліжку. Судячи зі знімків, це собака породи лабрадор.

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Круз Бекхем і Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel

Круз Бекхем і Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel

А ще Сенді сфотографували у своєму ліжечку.

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Собака Круза Бекхема та Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel

Круз Бекхем і Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel / © Instagram Круза Бекхема

Зазначимо, Круз зустрічається з Джекі Апостел з 2024 року. Дівчина родом із Бразилії, вона займається музикою та виступає під сценічним ім’ям. Пара регулярно з’являється разом на світських заходах і ділиться спільними фотографіями в соціальних мережах.

Круз Бекхем і Джекі Апостел, фото: instagram.com/jackie.apostel

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Instagram Круза Бекхема

Сім’я Бекхемів давно відома своєю любов’ю до тварин. У них живуть чотири собаки — Olive, Fig, Sage та Simba. Три улюбленці належать до породи кокер-спанієль, а ще один — кокапу, популярна гібридна порода, що поєднує риси кокер-спанієля та пуделя.

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