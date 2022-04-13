У синьо-жовтому кардигані від українського бренду: Тіна Кароль виступила на благодійному матчі у Варшаві

У синьо-жовтому кардигані від українського бренду: Тіна Кароль виступила на благодійному матчі у Варшаві

Співачка у патріотичному одязі взяла участь у благодійному заході на підтримку України.

Тіна Кароль виступила на благодійному матчі #StopWarInUkraine у Варшаві між польською командою "Легія" та українською - "Динамо". Вона виконала пісню "Україна – це ти".

Там співачка з'явилася у патріотичному кардигані від українського бренду Vika Adamskaya – синьому із жовтими літерами UA і пташкою у жовтому серці.

Світлини з події вона виклала в Instagram.

"Благодійний дружній матч українського Динамо приніс учора перемогу Україні. Дух єдності на підтримку українського народу панував на стадіоні впродовж всієї гри.

Україна була, є і буде країною-переможницею.

Дякую усім, хто вчора долучився до підримки України!" – написала Тіна, додавши хештег #standwithUkraine

До слова, на матчі у перерві між таймами виступили й інші українські зірки – Юлія Саніна, Надя Дорофєєва і Катерина Павленко. Співали вони композицію "Ой у лузі червона калина" на сцені у формі карти України. Поряд з ними на сцені були також українські біженці, які стояли на місцях своїх рідних міст.

Читайте також: