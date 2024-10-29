У синій джинсовій спідниці та в'язаній накидці: Сара Джессіка Паркер на фінальних зніманнях у Нью-Йорку

У третьому сезоні Паркер часто тішитиме шанувальників цікавими вбраннями та показуватиме свої ідеї, як носити трендові речі.

Не встигли величезні сумки з'явиться на подіумі під час Тижня моди та стати трендом, як з такою вже знімається у серіалі "І просто так..." неперевершена Сара Джессіка Паркер.

Під час роботи над новим епізодом акторку помітили на вулиці в Нью-Йорку у стильному вбранні, яке вона доповнила саме таким аксесуаром, до того ж її сумка-клатч була ще й трендового відтінку гнилої вишні, який підкорив цієї осені просто всіх модників у світі.

Але не тільки сумка варта уваги. Також акторка одягла теплу приталену сорочку на ґудзиках і довгу стильну двошарову спідницю — верхня її частина була з джинсу, а нижня з білої тканини. Спереду спідницю прикрашали ґудзики та кишені, а коли акторка рухалася, то засвітила ще й панчохи з візерунком, які носила у поєднанні з коричневим взуттям на підборах та зі шнурівкою.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Її образ доповнило розкішне укладання, намисто на шиї та сережки з камінням. Також цікавою була накидка Сари Джессіки темно-синього кольору та з торочкою на подолі.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Але це ще не все. Схоже, знімання третього сезону серіалу "І просто так..." завершено. Сара Джессіка опублікувала в Instagram відео, на якому зображено келих із шампанським і в ньому вона повідомляє: "І просто так завершуємо 3 сезон". А ось у підписі до відео додала: "Це була тяжка робота. Але славна".

Нагадаємо, що робота над шоу стартувала навесні цього року. Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…" з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі та анонсували початок роботи. Прем'єра серіалу має відбутися вже 2025 року.

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