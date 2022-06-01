У синій футболці і жовтій сорочці: Джамала з'явилася на обкладинці німецького видання

У синій футболці і жовтій сорочці: Джамала з'явилася на обкладинці німецького видання

Співачка дала журналу інтерв'ю, в якому розповіла про війну в Україні та боротьбу нашого народу за свободу.

Джамала прикрасила новий випуск німецького видання GEO, який присвятили Україні: її історії, культурі та боротьбі з Росією.

На фото співачка постала у синій футболці, світло-жовтій сорочці та чорних штанях. Позувала вона на тлі українського прапора.

"Подивіться на цю країну! Походження і самобутність України", - йдеться на обкладинці.

"Радію, що все більше країн, видань, людей знайомить світ з нашою країною. На сторінках номера є і моя історія: розповіла про теперішнє життя і нашу битву за свободу", - написала у пості артистка, додавши хештег #StandWithUkraine

Нагадаємо, раніше Джа показала, як Річард Гір співав на сцені у Нью-Йорку на підтримку України.

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