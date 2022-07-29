У синій мінісукні та в культових туфлях Manolo Blahnik: акторка Зої Дойч під прицілом фотографів

Акторка Зої Дойч з'явилася 28 липня на прем'єрі в Нью-Йорку, де презентували новий фільм "Не в порядку", де зіграла — це майбутня американська сатирична чорна комедія. Для заходу дівчина обрала образ у синьому кольорі – мінісукню від Elie Saab з пишними рукавами, V-подібним декольте та асиметричною спідницею.

Доповнили образ 27-річної акторки культові сатинові туфлі від Manolo Blahnik, які шанувальники серіалу "Секс і місто" неодноразово бачили на Сарі Джессіці Паркер. Також у цьому аутфіті були присутні сережки з синіми сапфірами та клатч. Волосся дівчина зібрала в пучок. У цьому образі Зої була дуже схожа на свою матір — акторку Лею Томпсон, відому за ролю у фільмі "Назад у майбутнє".

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Зазначимо, що днем раніше Дойч також сфотографували в синьому луку, але тоді на ній була довга сукня з незвичайним принтом у вигляді зоряного неба, яку вона поєднала з туфлями-човниками від Santoni і доповнила синім макіяжем.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

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