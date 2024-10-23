У синій шовковій сукні: Зої Салдана на світському заході у Голлівуді

Зої Салдана відвідала 4-те щорічне свято латиноамериканського кіно та телебачення, яке проводила Асоціація критиків у Єгипетському театрі у Голлівуді. На цьому заході вона з'явилася у блакитній сукні від бренду Brandon Maxwell із колекції весна-літо 2025.

Вбрання акторки було з голою спиною, американською проймою та високою горловиною з хомутом. Талія та стегна у сукні були підкреслені за допомогою вставки з темно-синьої стрейчевої тканини та тонкого пояса з металевою пряжкою.

Також Салдана доповнила образ чорними босоніжками з ремінцями, декількома прикрасами, темним відтінком манікюру та укладанням з локонами.

Зої Салдану / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше акторка сяяла перед фотографами в цьому ж театрі, але тільки на прем'єрному показі фільму "Емілія Перес". Вона з'явилася у вечірній сукні з весняної колекції 2018 року Модного дому Saint Laurent, яка складалася з чорної оксамитової спідниці та об'ємного верху кольору фуксії, що оголював її плечі та спину.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

У фільмі розповідається історія про успішного адвоката Ріті Моро Кастро, яка погоджується допомогти голові мексиканського наркокартеля Хуану Дель Монте здійснити давню мрію – стати жінкою.

Читайте також:

Образи акторки Зої Салдани (29 фото)