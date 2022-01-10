У синій шубі та з сумкою Balenciaga: стильна Ешлі Робертс в об'єктивах фотографів

Знаменитість любить яскраві кольори та аксесуари від знаменитих брендів.
Учасниця гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці в центрі Лондона, коли йшла на роботу, де вона разом із Амандою Голден веде ранкове шоу Heart Breakfast.
Для робочого будня Ешлі обрала аутфіт у синіх кольорах, поєднавши синю екошубу, широкі штани та блузу з краплеподібним вирізом на грудях. Волосся знаменитість зібрала ззаду і доповнила свій лук лаконічними аксесуарами: білими туфлями на високих підборах, маленькою сумкою Balenciaga, вартістю 1495 євро (1737 доларів). Завершили аутфіт золоті сережки та сонцезахисні окуляри, які є невід'ємною частиною її образу.
Ця сумка в колекції знаменитості відносно нещодавно, але вже кілька яскравих луків нею Ешлі доповнила.
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