У синій сукні Alexander McQueen і в балетках: Дженніфер Лопес сходила з чоловіком та сином на обід

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре привернули до себе увагу, коли виходили з п'ятизіркового готелю Hotel de Crillon у Парижі. Це сталося 25 липня – наступного дня після дня народження Дженніфер.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Пара прямувала на обід до місцевого ресторану і в разом з ними також був син Дженніфер Макс.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Для свого виходу Дженніфер одягла однотонну синю сукню-сорочку з довгими рукавами та пишною асиметричною спідницею від бренду Alexander McQueen, а доповнила це вбрання квадратною сумкою Dior Medium Dior Book Tote та сонцезахисними окулярами Otra Virgo Sunglasses. Також незвичайною деталлю образу Лопес стали бежеві балетки — зазвичай зірка надає перевагу взуттю на високих підборах. Волосся вона зібрала в пучок і додала трохи прикрас: браслети та сережки-пусети.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте також: