У синій сукні-футлярі і без бюстгальтера: Аманда Голден блиснула сосками дорогою на роботу

Радіоведучу часто можна побачити на вулицях Лондона без білизни.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла до студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

На ній була синя сукня-футляр із короткими рукавами та асиметричним вирізом, яка підкреслила її струнку фігуру. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера (Аманда не любить носити білизну), крізь тонку тканину були помітні її соски.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Лук Голден доповнила туфлями-човниками кольору металік і шкіряним синім клатчем-конвертом із металевою фурнітурою.

Радіоведуча зробила укладання з легкими локонами, одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – золотими ланцюжками з діамантами, а руки – браслетами, один із яких був від Van Cleef & Arpels.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден з'явилася на вулицях Лондона у костюмі трав'яного відтінку з білим цікавим принтом.

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