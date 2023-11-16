У синій сукні Givenchy: Рейчел Зеглер на червоній доріжці під час прем'єри "Голодних ігор"

У Нью-Йорку відбулася презентація фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" і головна зірка цієї картини Рейчел Зеглер знову сяяла на червоній доріжці.

22-річна дівчина одягла синю сукню від бренду Givenchy, яку бренд представив у колекції весна-літо 2024.

Сукня була однотонною і гарно підкреслювала фігуру зірки, а ось лінія декольте у неї була незвичайною і трохи вигнутою. Доповнила Рейчел вечірнє вбрання чорними туфлями та набором розкішними прикрасами із бірюзою, водночас кольє було у формі змії. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску, а на обличчі зробила лаконічний макіяж.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що для прем'єри фільму в Лос-Анджелесі вона одягла вбрання з каптуром — бежеву сукню від бренду Elie Saab із кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Від 16 листопада фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вже в українському прокаті.

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