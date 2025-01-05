У синій сукні-сорочці та кардигані: стильну Демі Мур зазнімкували в готелі

Демі Мур заскочили папараці дорогою на премію Film Independent Spirit Awards в готелі Casa del Mar в Лос-Анджелесі.

62-річна акторка прямувала до готелю, коли її сфотографували репортери. Демі одягла темно-синю сукню-сорочку з білим коміром і ґудзиками, поверх якої накинула синій кардиган. Вона взяла з собою мініатюрну сумку до тону і взула зручні туфлі на шнурівці без підборів.

На шиї у акторки був кулон, у вухах сережки з камінням, на обличчі окуляри, а чорне довге волосся розпущене. Знаменитість мала дуже стильний вигляд.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Демі Мур відвідала церемонію Palm Springs International Film Awards, де з'явилася в аутфіті з кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Chanel.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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