У синій сукні та діамантах: наречена мільярдера Безоса відвідала церемонію, де вручила 100 млн доларів

Для заходу вона обрала чарівне вбрання.

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — 54-річна Лорен Санчес — відвідала церемонію вручення премії Courage and Civility Award — це щорічна нагорода, яку вручає Джефф Безос і його наречена від 2021 року.

Для заходу Лорен одягла темно-синю сукню-міді оригінального дизайну, яка була виконана з фатину і повністю розшита синіми намистинами.

Доповнили вбрання жінки прикраси з діамантами, елегантне укладання та чорні босоніжки на підборах. Захід також відвідала молодша сестра Лорен — Элена, яка одягла чорну мінісукню та лаконічні слінкбеки.

Лорен Санчес із сестрою Оленою / Фото: Getty Images

На заході Courage and Civility Award цього року премії у розмірі 50 мільйонів доларів отримали акторка Єва Лонгорі та військовослужбовець - адмірал ВМС США у відставці Вільям Гаррі Макрейвен. Отримані гроші лауреати премії мають пожертвувати організаціям, які вважають гідними підтримки.

Нагадаємо, що також Лорен та Безос відвідали червону доріжку вечірки Vanity Fair. Для цього заходу жінка одягла оригінальну сукню від українки.

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