У синій сукні та колготах у сітку: Міа Ріган відвідала шоу майбутньої свекрухи у Парижі

Її шоу відвідали багато друзів-знаменитостей, приїхали підтримати члени сім'ї і модель Міа Ріган, ймовірна, майбутня невістка Бекхем. Вікторія представила колекцію сезону весна-літо 2024 року.

Міа одягла синю сукню з драпуванням на талії, чорні колготи в сітку, а взута була в чорні туфлі на високих підборах. У руках дівчини була сумка від Victoria Beckham. Образ свій вона доповнила кількома браслетами на зап'ястях, каблучками та улюбленими сережками у вигляді змійок у вухах. Волосся зібрала в пучок і зробила вечірній макіяж із синіми тінями на повіках.

Міа Ріган / Фото: Associated Press

Також у своєму блогу в Instagram сама дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала кадри з показу, і світлини своєї великої родини.

Однією з гостей показу Victoria Beckham була її подруга та акторка Єва Лонгорія.

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