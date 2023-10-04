У синій сукні та на підборах: Сальма Гаєк сходила з дочкою на захід до Бекхемів

Зірка мала розкішний вигляд, як і її 16-річна дочка.
У Лондоні в готелі The Curzon Mayfair відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем" про футболіста Девіда Бекхема. На захід сім'я прийшла у повному складі – Девіда та Вікторію Бекхем супроводжували їхні діти: сини Бруклін зі своєю дружиною Ніколою Пельтц, Ромео з дівчиною Мією Реган, Круз та дочка Гарпер.
Також прем'єру відвідали і близькі друзі пари, серед яких була акторка Сальма Гаєк. Зірку сфотографували, коли вона виходила зі своєї машини та йшла на зіркову тусовку.
На Сальмі була синя шовкова сукня з довгими рукавами та драпуванням. Також сукня мала асиметричну спідницю. Образ вона завершила чорним клатчем та мюлями на підборах.
Також можна помітити, що прийшла до Бекхемів вона не сама, а в компанії своєї доньки Валентини. Дівчина йшла за матір'ю і була одягнена у мінісукню та чорний жакет.
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