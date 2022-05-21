У синій сукні та з українською сумкою: гостя Каннського кінофестивалю у патріотичному образі на доріжці

На Лазуровому березі у Франції стартував головний кінофестиваль Європи. Цього року він триватиме від 17 до 28 травня.
У Каннах 20 травня відбувся показ фентезі-фільма Джорджа Міллера "Три тисячі років очікування", головні ролі в якому зіграли Ідріс Ельба та Тільда Суінтон. На червоній доріжці перед фотографами з'явилося багато зірок, проте особливу увагу привернула одна із гостей заходу.
Вона одягла синю сукню з розрізом і спущеними плечима, доповнила це вбрання жовта сумка з намистин від українського бренду Knitkos.
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