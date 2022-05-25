У синій сукні та з жовтою сумкою Jacquemus: українка відвідала Каннський кінофестиваль у патріотичному вбранні

У синій сукні та з жовтою сумкою Jacquemus: українка відвідала Каннський кінофестиваль у патріотичному вбранні

На Лазуровому березі триває головний європейський кінофестиваль року і на червоній доріжці у Каннах цього року неймовірна кількість гостей у синьо-жовтих образах.

Однією з тих, хто вирішив підтримати Україну у Франції, стала Євгенія Гордієнко – українська інфлюенсерка, лідерка думок та бізнесвумен. На червоній доріжці вона з'явилася в синій сукні Gaby Charbachy без бретельок та в прикрасах від TEILOR, яскравим доповненням образа стала жовта сумка від бренду Jacquemus.

Євгенія Гордієнко / Фото: Getty Images

Днем раніше українка також відвідала кінофестиваль, але тоді на ній була лаконічна шовкова сукня, до якої стилісти пришили жовті гербери.

Євгенія Гордієнко / Фото: Getty Images

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