У синій сукні та з жовтою сумкою Jacquemus: українка відвідала Каннський кінофестиваль у патріотичному вбранні

На Лазуровому березі триває головний європейський кінофестиваль року і на червоній доріжці у Каннах цього року неймовірна кількість гостей у синьо-жовтих образах.
Однією з тих, хто вирішив підтримати Україну у Франції, стала Євгенія Гордієнко – українська інфлюенсерка, лідерка думок та бізнесвумен. На червоній доріжці вона з'явилася в синій сукні Gaby Charbachy без бретельок та в прикрасах від TEILOR, яскравим доповненням образа стала жовта сумка від бренду Jacquemus.
Днем раніше українка також відвідала кінофестиваль, але тоді на ній була лаконічна шовкова сукня, до якої стилісти пришили жовті гербери.
Читайте також:
- У блакитному вбранні та з жовтою сумочкою: Тільда Суінтон підтримала Україну на Каннському кінофестивалі
- Вбрання від Івана Фролова: акторка Соломія Кирилова в розкішній патріотичній сукні в Каннах
- Українка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у блакитно-жовтій сукні від Оксани Караванської