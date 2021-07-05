У синій сукні та з золотими прикрасами: Белла Хадід продефілювала подіумом

У синій сукні та з золотими прикрасами: Белла Хадід продефілювала подіумом

24-річна американська модель перебуває в Парижі.

Беллу Хадід вже кілька разів фотографували папараці, коли зірка прогулювалася вулицями французької столиці.

А вчора Белла брала участь в показі бренду Off-White і його новій осінньо-зимовій колекції 2021-2022 в рамках Тижня моди в Парижі.

Модель пройшлася подіумом в максісукні неонового синього кольору в поєднанні з такого ж кольору чобітьми, золотим кольє у вигляді ланцюга на шиї і масивних золотих сережках.

Белла Хадід / Getty Images

А також пройшлася подіумом в мінісукні і в тих самих високих лакованих чоботях і з тими ж прикрасами.

Белла Хадід / Getty Images

Після показу Беллу зазнімкували в компанії креативного директора бренду Вірджіло Абло.

Вірджіл Абло і Белла Хадід / Getty Images

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Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

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