У синій сукні в принт та кедах: Елісон Ганніган помітили дорогою на шоу "Танці з зірками"

Зірка серіалів "Баффі — переможниця вампірів" та "Як я зустрів вашу маму" — 49-річна Елісон Ганніган — потрапила під приціл папараці. Акторку знову сфотографували, коли вона йшла на тренування шоу "Танці із зірками" у Лос-Анджелесі.

Рудоволоса акторка бере участь у цьому проєкті із Сашою Фарбером — австралійсько-американським професійним танцюристом. Її регулярно фотографують дорогою до танцювального залу. Цього разу на Елісон була легка синя сукня міді з довгими рукавами та поясом, яку вона поєднала з кедами.

Також у неї було накручене волосся, а в руках вона несла кілька пакетів та рюкзак. Шию зірки прикрашала підвіска у вигляді бабки.

Елісон Ханніган / Фото: gettyimages.com

Нагадаємо, що минулого тижня її помітили у джинсах та панамці, а також з облізлим манікюром, який вона не встигла оновити.

Елісон Ханніган / Фото: Getty Images

Також під час крайнього ефіру акторка та її партнер виконали танець ча-ча-ча і так сподобалися глядачам, що потрапили до півфіналу. Тож тепер зірка має всі шанси перемогти в цьому яскравому проєкті.

Читайте також: