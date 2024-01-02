У синій сукні від свого бренду: Вікторія Бекхем сходила на обід з батьками та чоловіком

Британська модельєрка ексзірки попгурту Spice Girls Вікторія Бекхем показала в Instagram, як провела перший день 2024 року, а також похизувалася образом. Знаменитість сходила з батьками та чоловіком Девідом на обід до ресторану The Ritz у Нью-Йорку. Саме у цьому місті родина зустрічала Новий рік.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

На Вікторії була розкішна синя сукня від її ж бренду. Вбрання довжини міді мало рукави-пелюстки і невелике драпування на животі. Спідниця у сукні була трохи розкльошена.

Також модельєрка розпустила волосся, зробила макіяж, додала в лук кілька браслетів та слінгбеки.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Модель називається Parrot Green, а вартість такого вбрання 1090 доларів. Також сукня дуже популярна серед знаменитостей і раніше в ній з'являлася королева Іспанії Летиція та модель Кендалл Дженнер.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Також Вікторія опублікувала деякі фото у галереї.

Її чоловік Девід Бекхем трохи вирішив знову пожартувати з дружини. Відомий футболіст опублікував також пост зі знімком із цього обіду, в якому згадав про те, як його дружина назвала свою родину робітничим класом.

"Просто приємний невимушений новорічний обід у The Ritz. Дуже робітничий клас. Мої свекруха та тесть залишили там Roll's", — написав він.

Фото: Instagram Девіда Бекхема

А все через те, що в одній із серій документального серіалу "Бекхем" Вікторія розповідала про своє дитинство, стверджуючи, що її родина була з "робітничого класу". Почувши це із сусідньої кімнати в інтерв'ю дружини втрутився Девід, попросив її відповідати чесно, а потім запитав, на якій машині батько відвозив її до школи. Після нетривалої суперечки Вікторія зізналася, що в ті роки її батько мав "Роллс-Ройс".

Девід Бекхем викрив у брехні дружину Вікторію про її "бідне" дитинство

Нагадаємо також, що момент став вірусним: одні знайшли його кумедним, інші засудили зірку за те, що вона намагається зобразити ту, ким не є. Проте Вікторія вирішила отримати з цього зиск і монетизувати — вона запустила у продаж футболки з написом "У мого тата був "Роллс-Ройс" і сама ж у ній і сфотографувалася.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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