В синій сукні з декольте: Джоді Тернер-Сміт у розкішному образі прийшла на прем'єру серіалу

Вбрання мало дуже ефектний вигляд на фігурі акторки. Гламуру образу додавали прикраси.

Акторка Джоді Тернер-Сміт вміє бути стильною, елегантною і незвичайною, адже її вбрання на світських заходах завжди привертають особливу увагу.

21 листопада вона відвідала прем'єру нового шпигунського трилера під назвою "Агентство" (The Agency), в якому зіграла.

Перед фотографами акторка сяяла в синій сукні з важкої оксамитової тканини, на якій був малюнок у вигляді величезних квітів. Вбрання було довгим і мало невеликий шлейф, глибоке декольте з драпуванням і галтер.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Сукню Джоді доповнила прикрасами, які були не менш приголомшливими, ніж її вбрання. Вона наділа великі сережки та кілька каблучок з камінням. Також яскравим був макіяж жінки – на очах у неї були сяйливі тіні синього кольору.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідав 75-річний актор Річард Гір. Він вийшов на червону доріжку з дружиною і дорослим сином. Гір теж зіграв у цьому серіалі.

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