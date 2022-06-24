У синій сукні з імітацією сорочки: Катя Осадча на благодійному марафоні в Амстердамі

Осадча разом із Тимуром Мірошниченком стали ведучими благодійного марафону.
В Амсетрдамі відбувся благодійний марафон Embrace Ukraine, на який прийшло понад 15 тисяч людей. Осадча опублікувала в Instagram знімки із заходу.
На сцені вона з'явилася в ефектному образі. На Каті була екстравагантна синя сукня, яка зверху імітувала сорочку, зав'язану на талії.
Їй зробили укладання з легкими локонами і макіяж з акцентом на очах. Шию прикрашало делікатне намисто і кольє-колосок.
Ведуча сфотографувалася із Джамалою, яка виступила на марафоні. Одягнена співачка була у біле вбрання із різнокольоровою накидкою з торочкою.
Катя зробила світлину також із відомим австрійським співаком і дрегквіном Кончітою Вурст.
На марафон приїхала також президентка Європарламенту Роберта Мецола.
"Про організацію концерту @1plus1_ua та @atlasweekend можуть написати окрему книгу, коли всі навколо казали, що це неможливо, коли в мерії Амстердама казали, що такі концерти робляться за рік, а не за кілька тижнів і коли знову і знову казали ні, зрештою сказали, шо тепер вони розуміють, чому ми непереможні, тому що ми добиваємося цілі і змагаємося за мету до останнього, кожен на своєму полі бою.
Коли обов’язковою умовою проведення було вимірювання децибелів в Музеї Ван-Гога і це робиться тільки певною технікою, цю техніку дістали з під землі, аби тільки концерт відбувався і в Європі гучно прозвучало, що Українці заслужили бути частиною ЄС.
А ще логістика артистів, знімальної команди, режисери, продюсери, трохи нервів @zavaduk скоріше, не трохи). Вся команда - космос, це тільки частина складнощів на шляху до створення того, що ви побачили в ефірі, але все вийшло", - написала про захід ведуча.
Нагадаємо, Осадча дала інтерв'ю польському каналу.
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