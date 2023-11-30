У синій сукні з розсипом страз: зірка фільму "Американський пиріг" під час шоу "Танці з зірками"

Зірка франшизи "Американський пиріг" і серіалу "Баффі – переможниця вампірів" – Елісон Ганніган бере участь у 32-му сезоні шоу "Танці з зірками". Акторка дійшла вже до пів фіналу танцювального змагання.

Для свого виступу Елісон обрала синю сукню міді, прикрашену розсипом страз у зоні декольте і на плечах. Вбрання вона скомбінувала із золотистими босоніжками і прикрасами з синім камінням. Їй зробили елегантну зачіску з випущеними спереду локонами і макіяж із акцентом на очах.

Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

Раніше папараці двічі заскочили Ганніган на вулицях Лос-Анджелеса. Вона була одягнена у повсякденні речі і була без макіяжу на обличчі та із зібраним волоссям у хвіст. Акторка обрала для свого виходу сіру футболку і лосини зеленого кольору.

Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

На іншій світлині Елісон постала у лонгсліві і спортивних штанях графітового відтінку. Позувала фотографам вона у компанії свого партнера по "Танцям із зірками" – танцюристом Сашею Фарбером.

Елісон Ганніган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Елісон Ганніган у синій сукні в принт і кедах потрапила під приціл папараці дорогою на шоу "Танці з зірками".

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