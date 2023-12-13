У синій сукні з рукавами-бантом: акторка Кері Малліган на прем'єрі фільму "Маестро"

Актор і режисер Бредлі Купер зняв для Netflix фільм "Маестро", в якому сам же зіграє головну роль разом з Кері Малліган.
Дворазова номінантка на премію "Оскар" Кері Малліган, добре відома кіноманам за фільмом "Великий Гетсбі", з'явилася на презентації фільму "Маестро", яка відбулася в Лос-Анджелесі.
До фотографів акторка вийшла у синій сукні від бренду Celine. Вбрання було повністю розшите лелтками і не мало бретельок. Фасон сукні був приталеним, але в зоні плечей її прикрашали складки, що спадали на руки і нагадували великий бант.
Вечірнє вбрання Кері доповнила лаконічним укладанням, макіяжем та прикрасами від Bulgari.
Фільм, який вона презентувала, розповідатиме про багаторічну історію кохання легендарного американського диригента, композитора та піаніста Леонарда Бернстайна та акторки театру і кіно Феліції Монтеалегре. Купер зіграє самого Бернстайна, а роль Монтеалегре дісталася саме Кері Малліган.
Під час знімань акторів неодноразово фотографували. Якось папараці заскочили їх у Нью-Йорку, коли вони знімали одну зі сцен фільму на вулиці. Завдяки майстерному гриму та протезам, які використовували гримери, ні Купера, ні Малліган було практично не впізнати.
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