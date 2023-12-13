У синій сукні з рукавами-бантом: акторка Кері Малліган на прем'єрі фільму "Маестро"

Актор і режисер Бредлі Купер зняв для Netflix фільм "Маестро", в якому сам же зіграє головну роль разом з Кері Малліган.

Дворазова номінантка на премію "Оскар" Кері Малліган, добре відома кіноманам за фільмом "Великий Гетсбі", з'явилася на презентації фільму "Маестро", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

До фотографів акторка вийшла у синій сукні від бренду Celine. Вбрання було повністю розшите лелтками і не мало бретельок. Фасон сукні був приталеним, але в зоні плечей її прикрашали складки, що спадали на руки і нагадували великий бант.

Вечірнє вбрання Кері доповнила лаконічним укладанням, макіяжем та прикрасами від Bulgari.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Фільм, який вона презентувала, розповідатиме про багаторічну історію кохання легендарного американського диригента, композитора та піаніста Леонарда Бернстайна та акторки театру і кіно Феліції Монтеалегре. Купер зіграє самого Бернстайна, а роль Монтеалегре дісталася саме Кері Малліган.

Леонард Бернстайн та Феліція Монтеалегре / Фото: Getty Images

Під час знімань акторів неодноразово фотографували. Якось папараці заскочили їх у Нью-Йорку, коли вони знімали одну зі сцен фільму на вулиці. Завдяки майстерному гриму та протезам, які використовували гримери, ні Купера, ні Малліган було практично не впізнати.

Бредлі Купер та Кері Малліган / Фото: Getty Images

Бредлі Купер та Кері Малліган / Фото: Getty Images

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