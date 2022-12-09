У синій сукні з рюшами: Джессіка Честейн в образі від Chanel відвідала світський захід

Образ вийшов досить лаконічним, і прикрасами Джессіка його обтяжувати не захотіла.

У Нью-Йорку в Музеї сучасного мистецтва відбувся захід MoMA Film Benefit на честь знаменитого кінорежисера Гільєрмо дель Торо, аби вшанувати його внесок у мистецтво. Також ця вечірка ознаменувала відкриття виставки Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio, присвяченої нещодавньому фільму режисера "Піноккіо". Картина — перший покадровий анімаційний фільм Дель Торо і відвідувачі виставки зможуть на власні очі побачити, як відбувалася робота над ним.

Однією з гостей заходу стала акторка Джессіка Честейн, яка раніше теж знімалася у фільмі Гільєрмо дель Торо "Багровий пік".

Оскільки спонсором цього заходу був бренд Chanel, акторка, як і багато інших гостей, вона прийшла на вечірку з ніг до голови одягнена в цей бренд. Авторка цього образу стилістка Елізабет Стюарт.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На Джессіці була синя сукня без бретельок і з мереживом, а ось декольте вбрання виконано у формі серця.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також у нього був невеликий поділ, а по всій довжині воно було розшите камінням та лелітками. Доповнила акторка свій лук червоною помадою та лаконічною зачіскою з вирівняним волоссям.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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