У синій сукні з відвертим декольте: Демі Роуз на Карибах похизувалася сексуальним бюстом

Демі Роуз поїхала відпочити до Сент-Люсії. З собою вона звичайно ж взяла валізу із сексуальним вбранням, одне з яких вона приміряла і влаштувала фотосесію.

Модель одягла синю сукню з прозорою спідницею і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальні пишні груди.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся вона накрутила, зробила ніжний макіяж і завершила аутфіт делікатним чокером.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз звабливо позувала біля басейну та на ліжку.

Нагадаємо, раніше Демі у спокусливому луку покупалася в басейні.

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