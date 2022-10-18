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У синій сукні з відвертим декольте: Демі Роуз на Карибах похизувалася сексуальним бюстом

У синій сукні з відвертим декольте: Демі Роуз на Карибах похизувалася сексуальним бюстом

Дата публікації
Перегляди
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У синій сукні з відвертим декольте: Демі Роуз на Карибах похизувалася сексуальним бюстом

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель насолоджується відпусткою на Карибських островах.

Демі Роуз поїхала відпочити до Сент-Люсії. З собою вона звичайно ж взяла валізу із сексуальним вбранням, одне з яких вона приміряла і влаштувала фотосесію.

Модель одягла синю сукню з прозорою спідницею і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальні пишні груди.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся вона накрутила, зробила ніжний макіяж і завершила аутфіт делікатним чокером.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз звабливо позувала біля басейну та на ліжку.

Нагадаємо, раніше Демі у спокусливому луку покупалася в басейні.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
838
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