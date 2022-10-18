У синій сукні з відвертим декольте: Демі Роуз на Карибах похизувалася сексуальним бюстом

Модель насолоджується відпусткою на Карибських островах.
Демі Роуз поїхала відпочити до Сент-Люсії. З собою вона звичайно ж взяла валізу із сексуальним вбранням, одне з яких вона приміряла і влаштувала фотосесію.
Модель одягла синю сукню з прозорою спідницею і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальні пишні груди.
Волосся вона накрутила, зробила ніжний макіяж і завершила аутфіт делікатним чокером.
Роуз звабливо позувала біля басейну та на ліжку.
Нагадаємо, раніше Демі у спокусливому луку покупалася в басейні.
Читайте також: