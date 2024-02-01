У синій вільній сукні: Кендес Бушнелл, яка вигадала "Секс і місто", на заході в Лондоні

Авторка бестселера "Секс і місто", журналістка та письменниця Кендес Бушнелл, яка є прототипом Керрі Бредшоу, з'явилася на особливому заході в Лондоні — фотоколлі "Кендіс Бушнелл: справжні історії про секс, успіх та "Секс і місто"". Захід відбувся у London Palladium і, власне, на його сходах вона і позувала на фото. Шоу зірки представляє театральну виставу.

На жінці була синя вільна плісована мінісукня з пір'ям на подолі та рукавах, яку вона доповнила темно-синіми, практично чорними, туфлями з камінням.

Її образ доповнював легкий макіяж та красива зачіска з елегантними кучерями.

Кендес Бушнелл / Фото: Getty Images

Але поки Бушнелл їздить світом зі своїм шоу, у серіалі "І просто так..." настають зміни. Згідно з виданням The Guardian, персонажка Сари Рамірез — Че Діас — не повернеться в третій сезон продовження "Сексу і міста".

Також Daily Mail із посиланням на джерело серед творців "І просто так..." зазначає, що Рамірес звільнили, але через те, що акторка не привнесла нічого нового в шоу. Нібито глядачі вважали її героїню "дратівливою", і продюсери визнали сюжетну лінію Че "порожньою тратою ефірного часу": "Персонажка Сари більше не мала жодної цінності".

Читайте також: