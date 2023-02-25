У синьо-жовтій сорочці і квітковому вінку: Катерина Бужинська виконала гімн України на мітингу у Болгарії

Народна артистка в образі у колір українського стягу вийшла на мітинг на підтримку України.

Вчора, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у багатьох країнах світу відбулися мітинги на підтримку нашої країни. Зокрема такий мітинг минув і в Болгарії. У ньому взяла участь Катерина Бужинська разом зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і їхніми дітьми – Катеринкою і Дмитриком.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка виконала там Гімн України і заспівала українських пісень. Вона подякувала болгарському народу за підтримку українців.

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"Річниця з моменту, як Україна страшною ціною виборює право на вільне та демократичне життя! Сьогодні українці об‘єднані як ніколи раніше! Відбувся мітинг у центрі Софії, на якому українці та болгари чітко заявили свою проукраїнську та продемократичну позицію. Україна обов‘язково переможе! Інакше просто не може бути", - написала у дописі артистка.

Бужинська прийшла на мітинг в образі у кольорах українського прапора. На ній була синьо-жовта сорочка і чорні штани. Голову вона прикрасила квітковим синьо-жовтим вінком, а у вухах були синьо-жовті сережки.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Діти співачки також були одягнені у синьо-жовті вбрання. А її чоловік накинув на плечі прапор України.

Нагадаємо, Катерина Бужинська продемонструвала гарний аутфіт у чорній сукні-вишиванці з різнокольоровим орнаментом і з гуцульською згардою на шиї.

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