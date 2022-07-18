У синьо-жовтій сукні з декольте: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний патріотичний образ

Артистка виступила на фестивалі у вбранні від українського бренду.
У Болгарії відбувся дитячий фестиваль United Kids Festival. На галаконцерті виступила Катерина Бужинська, яка була у складі журі.
Артистка продемонструвала там неймовірно красивий образ. Вона постала у патріотичному образі. На Каті була синьо-жовта довга сукня від українського бренду Polivik. Сукня має пікантне декольте, розріз і накидку у вигляді рукав-крил.
Талію Бужинська підкреслила золотистим поясом і доповнила лук світлими босоніжками на високій платформі і підборах.
Співачка зізналася, що вбрання для неї створили за два дні і без жодної примірки.
Аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.
Нагадаємо, а в перший день фестивалю Бужинська з'явилася у різнокольоровій сукні максі на ґудзиках. Аутфіт вона доповнила патріотичними синьо-жовтими сережками у вигляді птахів.
Читайте також:
- На тлі патріотичного метелика: Катерина Бужинська похизувалася розкішною сукнею-вишиванкою
- У жовтому костюмі і з блакитним шарфом: Катерина Бужинська вийшла у Софії на мітинг на підтримку України
- Рвана рана: Катерина Бужинська розповіла, як на мітингу проросійська болгарка вкусила проукраїнську за руку