У синьо-жовтій сукні з декольте: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний патріотичний образ

Артистка виступила на фестивалі у вбранні від українського бренду.

У Болгарії відбувся дитячий фестиваль United Kids Festival. На галаконцерті виступила Катерина Бужинська, яка була у складі журі.

Артистка продемонструвала там неймовірно красивий образ. Вона постала у патріотичному образі. На Каті була синьо-жовта довга сукня від українського бренду Polivik. Сукня має пікантне декольте, розріз і накидку у вигляді рукав-крил.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Талію Бужинська підкреслила золотистим поясом і доповнила лук світлими босоніжками на високій платформі і підборах.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Співачка зізналася, що вбрання для неї створили за два дні і без жодної примірки.

Аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, а в перший день фестивалю Бужинська з'явилася у різнокольоровій сукні максі на ґудзиках. Аутфіт вона доповнила патріотичними синьо-жовтими сережками у вигляді птахів.

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