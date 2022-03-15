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У синьо-жовтій сукні: українка взяла участь у показі відомої німецької дизайнерки

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У синьо-жовтій сукні: українка взяла участь у показі відомої німецької дизайнерки

Наталія Овчарова на показі у Берліні / Getty Images

Світ моди на боці України і щодня найвідоміші дизайнери створюють колекції, образи та аксесуари у символіці нашої країни, що потерпає зараз від російської агресії.

Українська танцівниця Наталія Овчарова вимушена була поїхати із України, однак під час перебування у Берліні, дівчину найняла на роботу німецька дизайнерка Аня Гокель та запросила взяти участь у своєму показі мод, що відбувався у межах Тижня моди.

Перед публікою Наталія з'явилася у довгій жовто-блакитній вечірній сукні з довгим шлейфом, яка символізувала прапор України.

Наталія Овчарова на показі у Берліні / © Getty Images
Наталія Овчарова на показі у Берліні / Getty Images
Наталія Овчарова на показі у Берліні / © Getty Images
Наталія Овчарова на показі у Берліні / Getty Images
Наталія Овчарова на показі у Берліні / © Getty Images
Наталія Овчарова на показі у Берліні / Getty Images

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