У синьо-жовтій сукні з блискітками: Тіна Кароль в ефектному образі виступила у Нью-Йорку

Артистка обрала для сценічного образу вбрання в колір українського прапора.

Тіна Кароль з концертом виступила у Нью-Йорку. На сцені вона продемонструвала ефектний образ. На зірці була обтисла сукня в патріотичних – синьо-жовтих кольорах, розшита блискітками, без рукавів та зі шлейфом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Тіни.

Аутфіт Кароль доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Там співачка сфотографувалася з постійний представником України в ООН Сергієм Кислицею.

Нагадаємо, Кароль у жакеті від українського бренду і без спідниці продемонструвала хорошу розтяжку.

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