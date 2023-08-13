У синьо-жовтій сукні з пір'я і з сережкою-квіткою: Катерина Бужинська святкує день народження

Катерина Бужинська сьогодні, 13 серпня, святкує свій день народження. Із цієї нагоди артистка опублікувала у Facebook свою красиву світлину, на якій вона постала у патріотичному образі.

На Катерині була екстравагантна сукня з пір'я у колір українського прапора – синьо-жовта.

Катерина Бужинська/Facebook Катерини Бужинської

Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із малиновою помадою і жовтою моносережкою у вигляді квітки з торочкою з камінням. Зірка має просто неймовірний вигляд.

"Сьогодні в мене День Народження! В першу чергу дякую батькам, родині та справжнім друзям!

Я кажу спасибі усім незламним, кожній нескореній. Хоробрим і сміливим! Ми боремося. Уособлюємо Україну - горду й незалежну. Ми наближаємо нашу Перемогу! Я дякую всім українцям - не лише за паспортом, а і в душі. З Україною в серці ми зустрічаємося на благодійних концертах по всьому світу, ми бачимось на міжнародних акціях. Ми всі разом! Одна РОДИНА!

Ми всі РАЗОМ наближаємо перемогу. Упевнено. Я дуже хочу, щоб кожна українська сім'я нарешті возз'єдналася, кожен воїн повернувся живим. Я прошу в Бога - Перемоги, процвітання й миру! Сил! Удачі ! Любові великої !Віри і надії для кожного з нас! З Богом!" – написала у дописі Бужинська.

Нагадаємо, Катерина Бужинська отримала нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

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