У синьо-жовтому луку: відома німецька блогерка Леоні Ганне нагадала світові про Україну

Під час одного з модних шоу дівчина з'явилася у вбранні у кольорах прапора України.

Німецька модна блогерка, зірка стрітстайлу та інфлуенсерка Леоні Ганне выд початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримує нашу країну. Вона неодноразово з'являлася на публіці у синьо-жовтих речах, а також носить українські бренди.

На Тижні моди в Парижі дівчина стала ще й зіркою показу Celia Kritharioti Haute Couture Fall Winter 2022-2023, оскільки відкривала його. На подіумі модниця з'явилася в розкішній розшитій камінням бальній сукні.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також кілька образів Леоні продемонструвала і на інших модних шоу, але вже як гостя. Зокрема на показі Олександра Вотє вона з'явилася у бірюзовій сукні з вирізами з боків, яку доповнила діамантовими прикрасами, сумкою Balenciaga та літніми чоботями.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Учора знамениту красуню помітили перед показом Еллі Сааба. Своїм образом блогерка знову підтримала Україну, адже одягла жовту сорочку на ґудзиках, мереживні жовті шорти, слінгбеки Amina Muaddi і доповнила цей лук синьо-фіолетовою сумкою Fendi, яка прославилася завдяки серіалу "Секс і місто".

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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