У синьо-жовтому луку: відома німецька блогерка Леоні Ганне нагадала світові про Україну

Під час одного з модних шоу дівчина з'явилася у вбранні у кольорах прапора України.
Німецька модна блогерка, зірка стрітстайлу та інфлуенсерка Леоні Ганне выд початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримує нашу країну. Вона неодноразово з'являлася на публіці у синьо-жовтих речах, а також носить українські бренди.
На Тижні моди в Парижі дівчина стала ще й зіркою показу Celia Kritharioti Haute Couture Fall Winter 2022-2023, оскільки відкривала його. На подіумі модниця з'явилася в розкішній розшитій камінням бальній сукні.
Також кілька образів Леоні продемонструвала і на інших модних шоу, але вже як гостя. Зокрема на показі Олександра Вотє вона з'явилася у бірюзовій сукні з вирізами з боків, яку доповнила діамантовими прикрасами, сумкою Balenciaga та літніми чоботями.
Учора знамениту красуню помітили перед показом Еллі Сааба. Своїм образом блогерка знову підтримала Україну, адже одягла жовту сорочку на ґудзиках, мереживні жовті шорти, слінгбеки Amina Muaddi і доповнила цей лук синьо-фіолетовою сумкою Fendi, яка прославилася завдяки серіалу "Секс і місто".
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