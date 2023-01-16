У синьо-жовтому образі: Міс Україна Всесвіт-2022 продемонстрував ніжний патріотичний образ

Це вбрання та колір дуже личили українці.

Представниця України на престижному міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко продемонструвала новий гарний образ, яким поділилася з шанувальниками у Instagram.

На дівчині була сукня від українського бренду J'amemme ніжно-лимонного відтінку.

Вбрання мало асиметричний верх з одним рукавом, повністю було плісоване, а його спідниця складалася з декількох шарів, що надавало образу особливої ніжності. Вбрання Вікторія доповнила синім поясом з пряжкою та синіми гостроносими туфлями. Волосся модель зібрала, одягла сережки з камінням, а в руці у неї була модна сумка-хобо з оригінальною ручкою, ймовірно від бренду JW PEI.

Нагадаємо, що Вікторія не пройшла у топ-16 у фіналі шоу, який відбувався 14 січня в Новому Орлеані, але все ж таки запам'яталася яскравими образами, особливо своїм приголомшливим костюмом "Воїн світла". Перемогу в конкурсі здобула дівчина зі США 28-річна Р'Боні Габріель.

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