У синьо-жовтому вбранні: гостя Каннського кінофестивалю здивувала образом у кольорах прапора України

2022 року синій і жовтий — найтрендовіші кольори, але також вони стали способом висловити підтримку.
Від початку повномасштабного російського вторгнення світові знаменитості активно підтримують нашу країну. Багато хто допомагає розповсюджуючи інформацію про війну, інші особисто приїжджають в Україну та Європу, щоб поспілкуватися з переселенцем, є й ті, хто збирає гроші для постраждалих.
На червоній доріжці в Каннах цього року також було кілька знаменитостей, які вирішили висловити підтримку вбраннями. Так на фестивалі з'явилася литовська співачка Гінта Кубіліуте у жовтій сукні із синім клатчем, а також актор із сервалу "Гра в кальмара" із патріотичною хустинкою.
Не можна було не звернути увагу і на одну з гостей показу фільму "Кращий стрілець: Меверік", яка сяяла перед фотографами у цікавій синьо-жовтій сукні з оригінальною багатошаровою спідницею та асиметричним верхом на одне плече.
Також у день відкриття Канського кінофестивалю перед публікою виступив Володимир Зеленський та процитувавши знаменитий монолог із фільму Чарлі Чапліна "Великий диктатор". Зала аплодувала президентові України стоячи.
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