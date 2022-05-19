У синьо-жовтому вбранні: гостя Каннського кінофестивалю здивувала образом у кольорах прапора України

2022 року синій і жовтий — найтрендовіші кольори, але також вони стали способом висловити підтримку.

Від початку повномасштабного російського вторгнення світові знаменитості активно підтримують нашу країну. Багато хто допомагає розповсюджуючи інформацію про війну, інші особисто приїжджають в Україну та Європу, щоб поспілкуватися з переселенцем, є й ті, хто збирає гроші для постраждалих.

На червоній доріжці в Каннах цього року також було кілька знаменитостей, які вирішили висловити підтримку вбраннями. Так на фестивалі з'явилася литовська співачка Гінта Кубіліуте у жовтій сукні із синім клатчем, а також актор із сервалу "Гра в кальмара" із патріотичною хустинкою.

Не можна було не звернути увагу і на одну з гостей показу фільму "Кращий стрілець: Меверік", яка сяяла перед фотографами у цікавій синьо-жовтій сукні з оригінальною багатошаровою спідницею та асиметричним верхом на одне плече.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Також у день відкриття Канського кінофестивалю перед публікою виступив Володимир Зеленський та процитувавши знаменитий монолог із фільму Чарлі Чапліна "Великий диктатор". Зала аплодувала президентові України стоячи.

Володимир Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю

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