У синьому бікіні і капелюсі: Єва Лонгорія похизувалася фігурою

46-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" в черговий раз показала свою фігуру в купальнику.

Єва Лонгорія побажала всім своїм підписникам чудового настрою напередодні вихідних. Зірка запостила в блогу фото, на якому зображена в синьому купальнику і солом'яному капелюсі зі стрічкою. На Єві були темні окуляри від сонця, великі сережки-кільця у вухах, а в руках вона тримала коктейль.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Акторка не соромиться публікувати фотографії в купальнику і задоволена своєю фігурою після народження сина. Сантьяго з'явився на світ 18 червня 2018 року і саме сьогодні святкує своє триріччя.

Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Instagram Єви Лонгорії

Фотографій з сином в Instagram Лонгорії безліч. Єва любить вбиратися разом з сином в однакові або схожі луки і хизуватися такими знімками перед шанувальниками.

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Єва Лонгорія — зірка "Відчайдушних домогосподарок" і не тільки (18 фото)

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